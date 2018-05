Vrijdagavond film in Ter Linde 17 mei 2018

De Vriendenkring van Flossenbürg, afdeling Geluwe, organiseert vrijdag om 20 uur in zaal Ter Linde de filmvoorstelling 'The Courageous Heart of Irena Sendler'. Het gaat om een waargebeurd verhaal. Sociaal werker Irena Sendler werkte tijdens de Duitse bezetting in de getto's van de Poolse stad Warschau, waar de Joodse bevolking onder zware omstandigheden moet zien te overleven. Wanneer ze de dochter van een Joodse vriend weet te redden en onder te brengen bij een katholiek gezin, kwam ze erachter dat nog duizenden andere kinderen groot gevaar liepen. Met de hulp van vrienden en collega's begon ze kinderen uit de getto naar een veilig onderkomen te smokkelen. Terwijl Irena's leven steeds meer gevaar loopt, bedenkt ze steeds inventievere manieren om de kinderen langs de nazi's te smokkelen.





Irena Sendler wist maar liefst 2.500 Joodse kinderen te redden uit de handen van de nazi's en werd daarmee een van de meest opmerkelijke helden van de Tweede Wereldoorlog. Tickets kosten 6 euro voor leden en voor niet-leden 8 euro. Voorverkoop in café 't Zwijntje of via 0473/407 206. (DBEW)