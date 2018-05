Vrijdag uitvaart Raoul Masschelein (69) 23 mei 2018

In de Heilig Hartkerk in Kruiseke vindt komende vrijdag om 10 uur de uitvaartplechtigheid van Raoul Masschelein (69) plaats. Hij overleed vorige week dinsdag onverwacht op vakantie in Oradour-sur-Glane (Frankrijk), zo'n 650 kilometer van Kruiseke. Raoul Masschelein bezocht er het dorp in de buurt van Limoges waar in 1944 de grootste massaslachting door de nazi's op burgers in Frankrijk plaatsvond.





Hij was een icoon in het kleine Kruiseke waar hij bijzonder verdienstelijk was. Raoul was veertig jaar voorzitter van de wielerclub Willen is Kunnen. Hij hielp op paasmaandag mee aan de organisatie van de jaarlijkse Kattenknippeling, het oudste volksspel van Wervik. Raoul stond ook als gemachtigd opzichter aan vrije basisschool De Graankorrel en zetelde zes jaar in de gemeenteraad van Wervik.





Raoul Masschelein was de echtgenoot van Annie Sarrazin, de voorzitter van de Kruiseikse Toneelvrienden. Het echtpaar heeft een dochter, Isabelle. Ze was Tabaksfee in 1996. Daarnaast is er een kleinzoon Victor, zijn oogappel. (DBEW)