Vredig Gerecht in vredegerecht FAMILIE VOET OPENT BISTRO EN TEAROOM IN BIJZONDER PAND ERIK DE BLOCK

01 februari 2018

02u28 0 Wervik Een bistro en tearoom in het voormalige vredegerecht van Wervik: dan past de naam Vredig Gerecht perfect natuurlijk. Vrijdag openen Nathalie Valais en dochter Céline de deuren. Maar ook vader des huizes Robby Voet en zoon Maxime springen bij. "Dit wordt een echte familiezaak."

Nathalie en Robby wonen in Komen, maar hebben het horecapand van hun hart gevonden in Wervik, op de hoek van de Magdalena- en Koestraat.





"Robby werkt bij Proximus in Brussel en ik ben zelfstandige thuisverpleegkundige samen met dochter Céline", vertelt Nathalie. "Maar daarvoor hebben we lang gewerkt in de horeca en dat misten we wel. Robby en ik hebben mekaar trouwens ook zo leren kennen. Aan Syntra West in Kortrijk volgden we een opleiding voor restauranthouder. Op een avond kwam ik voorbij het vredegerecht en zag dat het gebouw te koop stond via een notaris. Ik was direct gecharmeerd door het pand en die ligging. We onderhandelden over de prijs en werden zo de nieuwe eigenaars." Het vredegerecht werd uiteindelijk verkocht voor 180.000 euro. Er waren wel nog stevige verbouwingen nodig. "We deden enorm veel zelf, maar zijn tevreden over het resultaat", zegt Nathalie. "Ik vind de inrichting gedurfd en geslaagd. De voordeur en vloer in de gang werden wel behouden, net als de twee schouwen in de gehoorzaal."





Gehoorzaal

Nathalie en dochter Céline Vermeulen zullen het Vredig Gerecht uitbaten en krijgen in de keuken hulp van kok Mathew. "Robby blijft zijn job behouden, maar zal hier wel bijspringen", vertelt Nathalie. "Net als mijn zoon Maxime trouwens, want hij werkt ook in de horeca. Ideaal dat we deze zaak met onze familie zullen runnen."





Nathalie en Robby beloven een gezellige bistro en tearoom aan te bieden. "En we willen dat huiselijke gevoel doortrekken in onze gerechten", zegt Nathalie. "De klanten zullen hier zowel een biefstuk, stoofpotje, spaghetti, broodplank als croque kunnen eten, maar ook verse pannenkoeken en wafels. Verder hebben we een breed assortiment betaalbare wijnen. In de gewezen gehoorzaal is er plaats voor zo'n 45 couverts. In de orangerie beschikken we over een tweede ruimte waar de gasten kunnen smullen. Rechts in de bar is iedereen welkom om gewoon een koffie, een ajuinsoep of een Stella of Leffe van het vat te drinken. Er is ook een overdekte rookruimte." Vredig Gerecht zal gesloten zijn op dinsdag en donderdag en op alle andere dagen telkens open vanaf 10 uur. Meer info staat binnenkort op www.vrediggerecht.be.