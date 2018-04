Vredesmonument als toenadering tussen volkeren 11 april 2018

Het kleine Kruiseke krijgt een vredesmonument. Het gaat om een initiatief van Raoul Masschelein die gespecialiseerd is in de geschiedenis van het dorp. "Er is medewerking van de stad Wervik", vertelt Masschelein. "De realisatie van een vredesmonument heb ik al lang in gedachten. Er zijn contacten met families uit Duitsland en Groot-Brittannië die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog hun voorouders verloren. Het is mijn bedoeling dat er honderd jaar na WOI tussen twee volkeren een soort toenadering komt. Vandaar het idee voor een vredesmonument."





"Waar het komt, is nog afwachten. Mogelijk naast de Heilig Hartkerk. Bedoeling is het te onthullen in november, op de vooravond van Wapenstilstand." (DBEW)