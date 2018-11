Vredesmonument aan GC De Knippelaar 12 november 2018

Het kleine Kruiseke heeft sinds zaterdag een vredesmonument. Het werd onder vrij grote belangstelling onthuld vlak voor het GC De Knippelaar. Het ontwerp is van Lieven Gheysen van Panach', de firma Carton maakte het in blauwsteen. Tegen de gevel van De Knippelaar hangt ook een infobord. Het gaat om een initiatief van wijlen Raoul Masschelein die gespecialiseerd was in de geschiedenis van het dorp. Zijn plannen maakte hij in het voorjaar bekend. Helaas mocht hij het zelf niet meemaken, want Raoul Masschelein overleed in mei onverwacht tijdens een korte vakantie in Frankrijk. De ontwerper baseerde zich op een tekening van Raoul. De mooie en verzorgde herdenkingsplechtigheid duurde ruim een uur. Er was medewerking van onder meer leerlingen van vrije basisschool De Graankorrel en de Stadsharmonie.





De stad Wervik nodigde voor de herdenkingsplechtigheid een Duitse en een Britse familie uit, die allebei een voorvaderen hebben die toen om het leven kwam in de buurt van Kruiseke. Men kwam na veel opzoekingswerk door Raoul Masschelein en ook André De Cooman terecht bij de familie van Alfred Andreae (33, Frankfurt) en Edmund Antrobus (27, Southampton).





Het Wervikse stadsbestuur zette het initiatief van Raoul Masschelein kracht bij door van de herdenking een oproep voor vrede te maken. (DBEW)