Vrachtwagen verliest lading slib op A19 na ongeval 28 juli 2018

Een plots manoeuvre van een vrachtwagenbestuurder ter hoogte van de werken aan de verkeerswisselaar in Moorsele heeft gisteren vier uur lang voor fileleed gezorgd op de A19.





Het Rode Kruis rukte uit om in bloedhete omstandigheden flesjes water uit te delen aan gestrande automobilisten. De trucker, die een lading slib vervoerde, verkeek zich op de signalisatie van de werken. Dat gebeurde rond tien uur. Door het slingermanoeuvre kantelde zijn aanhangwagen. Een Honda Civic van een vrouw uit Zonnebeke werd daarbij beschadigd. Twaalf ton slib kwam op twee rijstroken terecht, alleen de pechstrook was nog berijdbaar.





Dat leidde tot een kilometerslange file die bijna tot de afrit Wervik reikte. In de staart van die file botsten nog een vrachtwagen en een auto, met blikschade tot gevolg. Rond twee uur 's namiddags waren alle problemen van de baan.





(VHS)