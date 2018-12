Vrachtwagen IJsboerke aangereden: man zwaargewond

03 december 2018

Emmanuel Ducouran (42) uit Diksmuide schrok zich gisterenmiddag een hoedje toen op de A19 in Geluwe plots zijn vrachtwagen van IJsboerke werd aangereden door een achterligger. “Ik voelde een schok en zag een wagen voorbij vliegen”, zegt de Diksmuideling. “De auto leek altijd maar verder te rijden. Ik vreesde al dat ik met een vluchtmisdrijf te maken had, maar dat bleek niet zo.” Kon ook niet, want het aanrijdende voertuig, een Renault Clio met Franse nummerplaat, was zwaar gehavend. Vermoedelijk was de bestuurder zo van slag dat hij er niet in slaagde snel te stoppen. Vlak na de klap passeerde Manon Stievenart (20) uit Menen voorbij de plaats van het ongeval. “Ik vond dat die vrachtwagen wel heel vreemd geparkeerd stond, zo tegen de vangrail”, zegt de jonge vrouw. “Maar toen ik wat verderop een auto zag staan, half op de rechterrijstrook en half op de pechstrook, viel mijn frank. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik de bestuurder uit z’n auto komen strompelen. Prompt ben ik gestopt om hulp te bieden.” De automobilist, een man uit Frankrijk, kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn auto is helemaal verloren.