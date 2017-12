Voorstel voor een Blokkot met toezicht verworpen 02u37 0

Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) diende op de gemeenteraad een voorstel in om tijdens de Paasvakantie en in de periode mei-juni in alle deelgemeenten een 'Blokkot' te voorzien.





"Naar het voorbeeld van het nieuw initiatief onlangs op Ter Hand in Geluwe", aldus Bercy. "Dat is zeer mooi en moeten we als stad stimuleren en ondersteunen. In buurthuis De Kier en ook in de bibliotheek van Wervik werd dit eerder al eens geprobeerd. Het was een voorstel van de jeugdraad. Dit kende toen niet veel succes. Maar navraag leerde ons dat mensen en jongeren er toen eigenlijk niet van wisten. Mits wat meer reclame en een goede voorbereiding zijn wij ervan overtuigd dat een blokkot mogelijk moet zijn. We stellen voor een oproep te lanceren voor het rekruteren van vrijwilligers die actief toezicht willen houden."





"Geen kerntaak"

Het voorstel van CD&V haalde het niet. "Ik vind dit geen kerntaak van de stad", oordeelt schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (Open Vld). "Ik denk niet dat er veel vraag is. Niet iedereen wil samen blokken. Er zijn er ook die daarvoor liever thuis blijven. Vrijwilligers zoeken voor actief toezicht vind ik betuttelend en een stap te ver."





"Ik vind het nochtans een positief voorstel", reageert Bercy.





"In Poperinge studeren jongeren zelfs in een kerk en zijn er vrijwilligers." Nogal wat jongeren uit Wervik verplaatsen zich met de trein naar Ieper om daar samen te studeren. (DBEW)