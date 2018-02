Voorstel CD&V: parkeersticker voor verplegers 06 februari 2018

Open Ieper deed het vorige week al. Nu komt in Wervik ook oppositiepartij CD&V met het voorstel om huisartsen, kinesisten en verplegers die aan huis komen wat makkelijker een parkeerplaats te laten vinden. CD&V stelt het project Parkeer + Zorg voor, waarbij bewoners met een sticker duidelijkmaken dat hulpverleners gerust mogen parkeren voor hun deur voor de tijd die nodig is om een huisbezoek af te leggen. Het voorstel komt vanavond op de gemeenteraad. "De parkeerdruk in Wervik is heel hoog", aldus indiener Tom Durnez, "Het is voor hulpverleners niet evident om dicht bij de woning van de hulpvrager te parkeren. Door ver te parkeren verliezen ze soms kostbare tijd, ofwel parkeren ze niet reglementair en riskeren ze een boete. Het systeem bestaat al in Roeselare, Diksmuide, Middelkerke. CD&V wil hiermee bijdragen tot een zorgvriendelijke stad." (DBEW)





