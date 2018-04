Voorlopig geen bouwvergunning voor flats Sint-Maartensplein 27 april 2018

02u57 0 Wervik Het schepencollege levert voorlopig geen bouwvergunning af voor de bouw van tien flats op het Sint-Maartensplein. "Het schepencollege oordeelt dat de aanvrager te weinig rekening houdt met de omgeving", legt schepen Bert Verhaeghe (Open Vld) uit. De bouwaanvraag zal moeten herwerkt worden.

De grote herenwoning van wijlen Roger Delva naast de gewezen lounge en wijnbar 't Vraagteken werd vorig jaar verkocht. In het pand was ook een kantoor van Fintro gevestigd, maar dat verhuisde naar de overkant van het Sint-Maartensplein. Sedert maart staat het huis leeg. Het pand werd verkocht aan Johan Vander Meiren van Air Events uit Beselare. "Er zijn verschillende voorstudies geweest, onder meer over de stabiliteit", zegt de koper. "Het is de bedoeling om aan de beide kanten van het plein een gebouw op te trekken dat volledig in de lijn ligt van de huidige architectuur en omgeving, waardoor het specifieke, pittoreske karakter van het plein bewaard en zelfs ondersteund wordt. We voorzien in elk appartement twee slaapkamers met zicht op een mooie binnentuin."





Zicht op Leie

De aanvrager wil ook achteraan in de Keizerstraat richting de Leie bouwen. Maar bewoners van andere flats die hun zicht op de Leie zouden verliezen, hebben bezwaar aangetekend. "Er wordt te weinig rekening gehouden met de omgeving en met het vooradvies van de stad", zegt schepen Bert Verhaeghe (Open Vld) nog. "Bijvoorbeeld de bouwdiepte is te weinig aangepast aan de omgeving. Ondertussen is de aanvraag ingetrokken." (DBEW)