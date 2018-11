Voordracht over Catalonië 08 november 2018

Het Davidsfonds Wervik-Geluwe pakt vanavond om acht uur in het lokaal dienstencentrum De Spie uit met de voordracht 'Wat is er aan de hand in Catalonië?'. Steven Vergauwen, algemeen secretaris van de Europese koepelorganisatie ICEC (Internationale Commissie van de Europe burgers) en ambassadeur van de Vlaamse Volksbeweging, probeert de aanwezigen wegwijs te maken in deze belangrijke en ingewikkelde materie.





De Catalaanse president Puigdemont en een deel van zijn regering kozen ons land als ballingsoord om het Spaanse gerecht te ontlopen. Er rijzen heel wat vragen over deze rijkste regio van Spanje. Waarom eisen ze onafhankelijkheid, wat zijn hun slaagkansen, waar liggen de bedreigingen?





Tickets kosten zes euro.





(DBEW)