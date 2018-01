Vooral niet-elektrische auto's parkeren aan oplaadpunt 02u41 0

Op de twee voorbehouden parkeerplaatsen aan de overkant van de Sint-Janskapel staan er bijna altijd niet-elektrische auto's, ondanks de nieuwe en duidelijke verkeersborden. Burgemeester Youro Casier (sp.a) vraagt extra controle. "Het controleren en laten naleven van de wetgeving is een taak van de politie", aldus burgemeester Youro Casier. (DBEW)