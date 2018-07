Volledige lijst van sp.a is klaar 02 juli 2018

De meerderheidspartij sp.a stelde zaterdag als allereerste partij de volledige lijst met 25 kandidaten voor. Er zijn elf nieuwe kandidaten. Daarvan staan er drie in de top tien. Lijsttrekker Youro Casier (49) gaat voor een tweede ambtstermijn als burgemeester.





"De gemiddelde leeftijd komt op 43 jaar. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen telde onze lijst geen enkele kandidaat onder de 30 jaar. Nu geven we zes heel enthousiaste twintigers de kans om mee ons beleid te bepalen. Onze lijst telt 12 mannen en 13 vrouwen. Geografisch gezien hebben we 15 mensen afkomstig van Wervik, 6 uit Geluwe en 4 uit Kruiseke."





Partijvoorzitter en OCMW-raadslid Lien Deblaere (38) staat op de tweede plaats. De derde plaats gaat naar OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (38). Gemeenteraadslid Cindy Vienne (42) staat op de vierde plaats, schepen Geert Bossuyt (45) op de vijfde.





