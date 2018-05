Volgende gemeenteraad vindt plaats in De Spie 11 mei 2018

De gemeenteraad van juni zal weer plaatsvinden 'op verplaatsing'. Dat maakte gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote (Open Vld) dinsdagavond bekend in het begin van de gemeenteraad. Voor de eerste keer zal de gemeenteraad op dinsdag 5 juni doorgaan in het lokaal dienstencentrum De Spie in de Beselarestraat in Geluwe. Eerder vergaderde de gemeenteraad al in GC De Gaper in Geluwe, GC De Knippelaar in Kruiseke, de vorig jaar afgebroken kapel op Ter Hand en buurthuis De Kier in de Gosserieslaan op wijk Het Park. (DBEW)