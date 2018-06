Voetpaden Oude Mesenweg krijgen facelift 05 juni 2018

In de Oude Mesenweg wordt het voetpad aan de kant langs de woningen van wijk De Molenmeersen heraangelegd. Het bestaande voetpad in betondallen, dat opgestoken is door boomwortels, wordt volledig uitgebroken en vervangen door een waterdoorlatende halfverharding.





"Dit is een natuursteengranulaat dat wordt gebonden met een natuurlijk bindmiddel", aldus schepen van Openbare Werken Belinda Beauprez (N-VA). "Het is lucht- en waterdoorlatend en blijft stabiel na langdurige regenval. Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken maar deze methode blijkt de beste oplossing te zijn. Het was geenszins een optie om de bomen te verwijderen, de Oude Mesenweg is één van de mooiste groene rijlanen in onze stad. Dat stukje groen willen we toch behouden."





De uitvoering gebeurt door de firma Greenroad uit Wichelen. De kostprijs bedraagt ongeveer 44.500 euro. Het eind is voorzien tegen komend weekend. Gedurende de werken is de Oude Mesenweg tijdelijk eenrichtingsverkeer vanaf de Oude Beselarestraat tot aan de Klijtbosstraat. Inrijden vanuit de Kruisekestraat is verboden. (DBEW)