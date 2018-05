Vlag Club Brugge wappert aan balkon stadhuis 15 mei 2018

Ook in Wervik werd de titelstrijd in eerste klasse van het voetbal op de voet gevolgd. Tientallen supporters van Club Brugge volgden zondagavond de titelmatch op Standard en vierden de titel in verschillende cafés. Sedert zondag wappert aan het balkon van het stadhuis op het Sint-Maartensplein ook de vlag van blauw-zwart. Twee jaar geleden was dat ook al zo. (DBEW)