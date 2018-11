Vlaamse Zangers huldigt kampioenen 15 november 2018

In zaal Leiedaele huldigde vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers in aanwezigheid van het stadsbestuur de kampioenen.





Joannick Deleruelle is de nieuwe koning met vogel Leo. Allroundkampioen werd Paul Noyelle (Cesar). Hij was niet aanwezig. Bij de vrouwen ging de titel naar Febe Dierick (Kito). Kris Dierick (Rik) toonde zich primus bij de beloften. Tweede en derde kampioen werden Claude Debrabandere en Guy Vereecke.











(DBEW)