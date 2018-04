Vijfde keer Rock Rally in jeugdhuis 27 april 2018

02u57 0

De vzw Tobacco Town Music en jeugdhuis De Bierpompe organiseren morgen vanaf 17 uur voor de vijfde keer een Rock Rally in het jeugdhuis op de hoek van de Nieuw- en de Donkerstraat. De jury selecteerde zes bands uit de vele inzendingen. De winnaar mag op vrijdag 17 augustus het gratis festival Rock op het Plein openen.





Elke band krijgt 30 minuten om de jury te overtuigen. Er is ook een publieksprijs. De line-up ziet er als volgt uit: Fheeta and the Westfrontband (17 uur), Just Wayne (18 uur), The Day Off (19 uur), Other than the Others (20 uur), Robert (21 uur) en Fat Max (22 uur). Toegang is gratis. (DBEW)