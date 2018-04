Vijfde- en zesdejaars leren veiliger fietsen 21 april 2018

Het stadsbestuur heeft gisteren samen met de onderwijsraad en lokale politie een Verkeersveilige Dag gehouden. Voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar was er op de parking van sportcentrum De Pionier een behendigheidsparcours. De kinderen kregen ook uitleg over het vermijden van een dodehoekongeval. De politie hield een technische controle van de fietsen. Daarnaast deden de zesdeklassers ook een fietsproef van vijf kilometer. Onderweg stonden op de gevaarlijkste punten vrijwilligers.





"Er komen steeds minder kinderen per fiets naar school", aldus directeur Luc Beyens van vrije basisschool De Graankorrel. "De ouders zijn angstiger geworden om hun kinderen los te laten in het verkeer. Bovendien moet ze in eerste instantie leren om fietsvaardig te zijn. De omloop die de leerlingen nu moeten afleggen, is langer dan die van vorig jaar en er zijn meer probleempunten, zoals de rotonde aan de Lege Kruisse, de verkeerslichten in de Komenstraat en het dwarsen van drukke straten." (DBEW)