Vijf stadshostessen uit 1968 zijn blikvanger Foto 2.000 jaar Wervik siert expo Wervik 2.050 ERIK DE BLOCK

31 maart 2018

03u14 0 Wervik Naar aanleiding van de 2.050ste verjaardag van Wervik start vanaf vandaag een tentoonstelling in het Nationaal Tabaksmuseum. Blikvanger is een foto van vijf stadshostessen uit 1968, toen de stad zijn 2.000-jarig bestaan vierde.

Aan de expositie ging een speciale actie vooraf. Inwoners mochten uit tien foto's van de feestelijkheden in 1968- toen Wervik zijn 2.000ste verjaardag vierde- hun favoriet kiezen. Er werden honderden stemmen uitgebracht. Twee derden daarvan gingen naar de foto van de vijf Wervikse stadshostessen uit de jaren 1965-1968. De afbeelding is op de expositie levensgroot te bewonderen.





Gisteravond op de opening van de tentoonstelling waren de stadshostessen allemaal aanwezig. Hilde Lesaffer (71) woont in Mariakerke, Nicole Volcke (71) in Gent. Mie-Jef Nollet (75), Frieda Timmermans (69) en Laurette Abeele (bijna 72) bleven in Wervik wonen. Hun komst ging gisteravond alvast niet onopgemerkt voorbij. Ze kregen bloemen en brachten zelf een tabakspot gevuld met ...paaseieren mee. "Het is vijftig jaar geleden dat ik Hilde Lesaffer nog zag", zegt Laurette Abeele die in de Nieuwstraat een elektrozaak had. "Elk ging zijn gang. Zo ging dat. Het was een mooie periode. We waren jong en hadden veel 'leute'. We werden uitgenodigd naar allerlei festiviteiten. Ik had nooit gedacht dit vijftig jaar later nog mee te maken."





"Deftig zijn"

Mie-Jef Nollet speelt toneel bij Hoger Op Wervik en baatte met haar echtgenoot Francis Blancke lang een kruidenierswinkel uit in de Brugstraat. "Destijds werd het ons gevraagd om stadshostess te worden. De enige voorwaarde was dat we 'deftig' moesten zijn (lacht)."





Hun eerste uniform werd gemaakt in het naaiatelier van Mater Amabilis in de Koestraat. "Dat kostuum was voor de winter", vertelt Mie-Jef. "We kregen het in de lente daarin te warm en vroegen schepen Jean-Pierre Dermaux een zomerkostuum." Het vijftal kijkt met veel heimwee terug naar het feestjaar 1968. "Er was elk weekend wat te doen. Naar aanleiding van 'Wervik 2.000' kwam er zelfs een speciale postzegel uit. Thuis heb ik nog de affiche met heel het feestprogramma liggen."





Op de tentoonstelling 'Wervik 2.050' in het tabaksmuseum zijn 205 voorwerpen te zien die vertellen over de rijke geschiedenis van de stad. De expo is te bezoeken tijdens de normale openingsuren van het Nationaal Tabaksmuseum en loopt nog tot 30 november. Wie een gids wil, reserveert best tijdig op 056/95.24.25 of via tabaksmuseum@wervik.be.