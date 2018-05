Vijf nieuwe kandidaten op kieslijst van sp.a 03 mei 2018

02u42 0 Wervik De meerderheidspartij sp.a stelde vijf nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor.

"We gaan de verkiezingsstrijd aan met een vernieuwende lijst waar jong enthousiasme een kans krijgt en we ook inzetten op kandidaten met iets meer levenswijsheid", aldus voorzitter Lien Deblaere. "We streven naar een evenwichtige lijst zowel op vlak van leeftijd, ervaring, profiel en geslacht."





Aubin Handsaeme (19) uit de Rapetstraat wordt de jongste kandidaat op de lijst. Hij volgt het eerste jaar bachelor Accountancy-Fiscaliteit. Christine Lecluyse (61) woont in de dorpskom van Kruiseke en was verpleegkundige in AZ Delta Menen. Ze geniet van haar brugpensioen.





Emma Vilain (22) woont eveneens in Kruiseke, in de Nachtegaalstraat. Ze behaalde reeds een diploma als psychologisch consulente en studeert nog verder voor opvoeder-begeleider.





Jens Ugille (27) uit Wervik behaalde aan de Universiteit Gent een master Handelswetenschappen Accountancy-Fiscaliteit. Hij is boekhouder bij nv Sanac. Hij speelt basket bij derdeprovincialer BBC Wervik en is er ook jeugdtrainer. Zijn moeder Kathy Gevaert (52) uit de Bakkerstraat staat ook op de lijst. Ze is arbeidster bij Carpenter in Roeselare en is er tevens syndicaal afgevaardigde.





Casier lijsttrekker

Burgemeester Youro Casier wordt lijsttrekker. De socialisten hopen tegen de vakantie hun volledige lijst met 25 kandidaten te kunnen voorstellen. (DBEW)