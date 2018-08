Vijf kandidates Tabaksfee voorgesteld DE DAMES LEREN TABAK NAAIEN... MAAR GEEN VAN HEN ROOKT ERIK DE BLOCK

29 augustus 2018

02u46 0 Wervik Maandagavond vond in het Nationaal Tabaksmuseum de voorstelling van de kandidaten voor de verkiezing van de nieuwe Tabaksfee plaats. Er zijn vijf kandidaten, wat ondertussen negen jaar geleden is. De verkiezing vindt zondag plaats op het terras van de museumherberg 'In den Grooten Moriaen'.

Er zijn drie kandidaten uit Wervik en twee uit Geluwe. Het wordt uitkijken wie Tabaksfee Yara Bogaert (Geluwe) mag opvolgen. Yara stapte ondertussen in de politiek en neemt op de lijst van sp.a deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Naast een schriftelijke proef en een voorstelling aan de jury zonder publiek, zijn er met het sigarettenrollen en tabaksnaaien weer twee praktische proeven.





Amy Roobroek (16) woont in de Tramstraat in Wervik. Ze studeert Verzorging (vijfde jaar) aan de Grenslandschool in Wervik. Amy houdt van dansen, is lid en lesgeefster van dansgroep Rouge. Emmy Nolf (17) woont in de Esdoornstraat in Wervik en komt uit een gezin van acht kinderen. Ze is een klasgenote van Amy en is ook bij Rouge.





Caitlin Deleu (17) woont in de Schendekouterstraat in Geluwe. Ze studeert Haarzorg (zesde jaar) aan het Technisch Instituut Immaculata in Ieper. Ismien Vervaeke (21) woont in de Zuidstraat in Geluwe en is afgestudeerd als bachelor Sociaal-Cultureel Werk. Haar grote hobby is de vzw BIZON, organisator van kampen voor kwetsbare jongeren. Omdat ze op kamp was, ontbrak Ismien tijdens de voorstelling.





Leren tabak naaien

Kelly Burggraeve (23) woont in de Esdoornstraat in Wervik. Ze is afgestudeerd als bachelor bedrijfsmanagement (marketingcommunicatie) en via het volwassenonderwijs als leerkracht secundair onderwijs.





Opmerkelijk: niemand van de vijf kandidaten rookt. "Vrijdag hebben we met de kandidaten leren tabak naaien bij Ann Ramon", vertelt Emmy Nolf. "Ondertussen bekijk ik ook films om te leren hoe het moet." "Tabak naaien vind ik redelijk gemakkelijk", vult Amy Roobroek aan. "Voor het sigarettenrollen oefen ik elke avond met mijn papa."





Kelly Deburggraeve is met een lengte voorsprong de oudste kandidate. "Ik speelde al een paar jaar met het idee om mee te doen", vertelt ze. "Op mijn leeftijd is het nu of nooit." (lacht) Mijn zus Lendsey is nog tweede eredame geweest."





De tabaksfeeverkiezing is ook een eerbetoon aan de tabaksplanters. In de gloriejaren waren er in ons land maar liefst 400 tabakstelers, waarvan de meesten in onze regio. Nu zijn er tussen Poperinge-Vleteren en Lendelede-Moorslede nog amper een veertigtal tabakstelers. Er wordt ook nog wat tabak geteeld in Appelterre (Ninove) en in de Semois.





De tabaksfeeverkiezing vangt aan om 14 uur. Een uur later zingt Yves Segers allerlei meezingers. De bekendmaking van de uitslag wordt omstreeks 16 uur voorzien. Nadien volgt er nog een optreden van Elle Yana.