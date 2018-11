Vijf kamers voor herstelverblijf bejaarden 20 november 2018

02u23 0

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik start met een herstelverblijf. Het gaat om vier kamers in het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe en één kamer in Het Pardoen in Wervik. "Traditioneel voor een herstelverblijf is de doelgroep zorgafhankelijke hoogbejaarden", zegt voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "De stap naar een definitief verblijf in een woonzorgcentrum is groot. Soms kan een tijdelijk verblijf soelaas bieden, zoals bij een fractuur na een val of een acute aandoening. Dan staat na een periode van revalidatie de mogelijkheid open om naar huis terug te keren of om toch definitief zijn intrek te nemen in het woonzorgcentrum. Het gaat daarbij om een overeenkomst van drie maanden, verlengbaar met maximaal drie maanden. Tijdens dit verblijf komt er een evaluatie of er al dan niet een opname in Het Pardoen of Ter Beke nodig is. De gebruiker kan alle diensten van het woonzorgcentrum benutten." De dagprijs voor een kamer in het herstelverblijf is vastgelegd op 56,42 euro. (DBEW)