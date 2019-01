Vijf afstanden op Gaperstocht Erik De Block

09 januari 2019

18u17 0 Wervik Met start en aankomst in vrije basisschool De Graankorrel in de Beselarestraat vindt zondag 13 januari de Gaperstocht plaats. De Wervikse Wandelsportvereniging zorgt voor vijf verschillende afstanden: 6, 12, 18, 24 en 32 kilometer.

Er is op alle afstanden een rustpost. “Het wordt een zwerftocht met oog voor de vele oude veldkapelletjes en veldwegels die hier nog te vinden zijn”, zegt Eddy Six. “De twee kleinste afstanden lopen vooral door Geluwe en beide afstanden zijn toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. De andere afstanden gaan eerst via de Fonteine en de Koelenberg richting Kruiseke naar het rustpost in vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke. Er is voor de eerste keer een rustpost in de hoeve Ter Stock in het begin van de Stokstraat. Het gaat om een boerderij met een rijke geschiedenis.”

Iedereen krijgt een gratis versnapering. Deelnemers kunnen starten tussen 7.30 en 15 uur. Deelnemen kost 1,10 euro voor leden en 1,50 euro voor niet-leden. WSV Wervik organiseert dit jaar weer heel wat wandeltochten. De Gaperstocht is traditioneel de eerste in de lange rij.