Vier medailles voor Blanche Decorte op Special Olympics Erik De Block

18 maart 2019

15u39 0 Wervik Op de Special Olympics in het verre Abu Dhabi behaalde gymnaste Blanche Decorte (17) uit Wervik maar liefst vier medailles. Vrijdag is ze weer thuis. Blanche vertrekt met haar medailles donderdag na de slotceremonie in de Verenigde Arabische Emiraten. Haar turnclub Krachtig en Lenig Wervik is bijzonder trots op Blanche. “We moeten nog intern bekijken wat we gaan doen om haar te huldigen”, aldus voorzitter Hannes Decorte.

Blanche behaalde goud in de sprongoefeningen, zilver aan de brug met ongelijke leggers en brons aan de balk en all-round. Zondagvoormiddag werden in het imposante Zayed Sports City Stadium de medailles uitgereikt. “Zo’n resultaten had Blanche zelf niet verwacht”, aldus Hannes. “Er was een redelijk sterk deelnemersveld. Naar ik vernam, heeft Blanche zichzelf overtroffen.”

Blanche Decorte woont bij Koen Biesbrouck en Karin Charlet op de Menensesteenweg. ‘Mama’ Karin is de drijvende kracht van vzw Love in Action en kinderclub De Regenboog. Blanche volgt les aan De Hoge Kouter in Kortrijk. “Administratief werd alles geregeld vanuit haar school”, aldus Hannes Decorte. “Ze zijn daarin gespecialiseerd.”

“Bij ons turnt Blanche op zaterdag mee in de groep van het tweede en derde middelbaar. Lesgeefster zijn Hanne Leroy en Lore Lefevre. Blanche kan redelijk goed turnen. Anders zou ze trouwens niet mogen deelnemen aan de Special Olympics.”

“Bij ons is Blanche bezig aan haar tweede periode. Eerder kwam ze twee jaar van 2013 tot 2015 en is nadien een jaar niet meer komen turnen. Ze kwalificeerde zich in ons land tijdens de Nationale Special Olympics. Ik ben toen gaan kijken in Moeskroen. Daar deed ze het wel goed.”

Haar ‘ouders’ Koen Biesbrouck en Karin Charlet keren dinsdag terug uit Abu Dhabi. “We zijn als gezin en familie beretrots”, vertelt Karin. “Blanche had sterke concurrentie van Australië en Hongkong. De laatste twee maanden kreeg ze in de turnzaal van haar club extra training van haar grote zus Teunia Biesbrouck. Dat deed heel wat goeds.”

“Blanche straalde en deed de wedstrijd als nooit gezien. De vreugde dat we met zeven van ons gezin daar in de tribune zaten, was voor haar een enorme boost. De openingsceremonie was spectaculair mooi. We werden zondag met de Belgische atleten en ouders hartverwarmend verwelkomd door de Belgische ambassade. Maandagavond is er nog een diner met alle atleten en ouders. Het is allemaal iets om nooit te vergeten. Blanche is onder de indruk van alle aandacht maar kan nog niet geloven dat ze vier medailles heeft behaald.”

Door de stedelijke sportraad werd ze vorig jaar verkozen tot Andersvalide Sporter van het Jaar. Blanche Decorte heeft buiten de turnzaal ook nog andere talent. Ze is ook lid van atletiekclub Athleoo Wervik en behaalde op de Special Olympics in Lommel in juli 2017 maar liefst drie keer goud op de 50 meter, in het verspringen en in het softbalwerpen.