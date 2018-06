Vier inwoners gelauwerd voor hun inzet 23 juni 2018

De koning heeft aan vier inwoners van Wervik de titel van Laureaat van de Arbeid toegekend. Tijdens een ontvangst in het stadhuis ontvingen de inwoners een oorkonde en ereteken. He gaat om kapper Regis Wyckaert uit de Duivenstraat (gouden ereteken), brandweerman Philippe Blommé (gouden ereteken) en Didier Wattel (ereteken van de arbeid). Didier woont in Izegem en is zaakvoerder van Dakwerken Wattel in de Speiestraat in Wervik. De vier ontvingen van de stad ook nog een geschenk. Johnny Soen (civiele bescherming) uit Geluwe was verontschuldigd. Hij krijgt het gouden ereteken toegestuurd.





