Vier gratis Muzikale Zondagen

Komende zondag vindt op het terras van de museumherberg 'In den Grooten Moriaen' in de Koestraat vindt de eerste van vier Muzikale Zondagen plaats. Het begint telkens vanaf 15 uur. De toegang is gratis.





Zondag mogen Op Losse Schroeven de spits afbijten. Ze spelen Nederlandstalige hits van vroeger en nu. Daarna volgt op 12 augustus DG-Sound Duo. Ze brengen alles van oldies tot schlagers. Een week later komt dan Johnny Clarysse met zijn Johnny's Band. Op hun playlist staan populaire covers van de jaren 60 tot nu. Als afsluiter komen The Entertainers (Alex, Rudi en Ilse) op 26 augustus. Dit bekende trio speelt rock en schlagers.





