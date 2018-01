Vier exotische vogels dood, één gestolen 02u29 0 Foto Vanthuyne Frank Vandekerckhove, met de dode vogels in de hand, bij zijn resterende vogels.

Vandalen hebben in de tuin van Frank Vandekerckhove uit de Oude Beselarestraat vier exotische vogels gedood. "Vergiftigd of de keel dichtgeknepen", zucht Frank. "Een mannetje om mee te kweken is gestolen. De kostprijs per stuk bedraagt ongeveer 45 euro."





Het gaat om amandines, een kleurrijk vogeltje uit de familie van de prachtvinken. "Zaterdagavond ging ik mijn ganzen eten geven. Ik ging in mijn tuinhuis ook even een kijkje nemen naar de kooi met de amandines. Ze lagen dood, allemaal bij elkaar in een hoekje. Het mannetje was gestolen. Ik steek al mijn tijd in deze hobby. Onlangs nog had ik in een mooie blauwe amandine gekocht. Vorig jaar heb ik 25 jongen gekweekt. Puur uit liefhebberij, niet uit winstbejag. Integendeel, ik steek er zelfs aan toe. Vermoedelijk kwam de dader binnen via de parking van de gewezen supermarkt Lidl, achter mijn tuin", zucht Frank. "Ik zal mijn tuinhuis voortaan beveiligen met een camera, want het is al niet meer de eerste keer. Twee jaar geleden werd ook al eens een koppel geringde vinken gestolen uit een kweekbak. Een tweede koppel lieten de daders toen zitten. Die vinken waren niet geringd", besluit Frank. (DBEW)