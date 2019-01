VIDEO Lerarentekort? Meester Jan (68) keert even terug Ook juffen op rust Maria (66) en juf Ann (64) springen wekelijks bij in De Graankorrel Erik De Block

16u59 0 Wervik In de vrije basisschool De Graankorrel stond gisterennamiddag de gepensioneerde leerkracht Jan Foulon (68) weer enkele uren voor de klas. De school kampt met een lerarentekort en dus bood hij spontaan aan om te helpen.

Juffrouw Ingeborg Vandecasteele is de klastitularis van het vijfde leerjaar A. Ze is momenteel zwanger en blijft thuis. Haar vervangster moet om benoemd te worden als leerkracht basisonderwijs deze week en volgende week examens afleggen en is ze dus niet in haar klas. “Vrijdagavond was er een personeelsfeest en tussen pot en pint vertelden we ‘meester Jan’ over het tekort aan leerkrachten”, aldus de directeur. “Hij was bereid om weer even bij springen. De leerstof werd door de vervangende leerkracht per e-mail aan hem bezorgd.” Hij is overigens niet de enige leerkracht op rust die een handje helpt in de school. Ook Maria Vandamme (66) en Ann Goemaere (64) doen het. Zij geven bijles aan anderstaligen.

Gevulde week

Gisternamiddag waren de jongens en meisjes onder meer bezig met meetkunde. “De kinderen zijn veel levendiger dan anders”, vertelt Jan Foulon. “Ik ben een vervanger van een vervanger (lacht) en ze voelen dat ook wel. Het past alleen om op maandagnamiddag eens in te springen. Mijn week is goed ingevuld. Dat is zo met gepensioneerden. Ik ga graag bridgen, zie je.”

Leesbril en hoorapparaat

‘Meester Jan’ speelt toneel bij Onder Ons Geluwe en was vroeger muzikant bij de harmonie Sint-Cecilia Geluwe. Hij ondervond gisteren wat problemen met zijn leesbril en hoorapparaat. Jan gaf vroeger ook les in het vijfde leerjaar en beëindigde zijn loopbaan als IT-er. “Hij kan werken met een digitaal bord en dat is wel een voordeel”, aldus de directeur.” Het lerarentekort wordt dinsdag intern opgelost. “Ook voor volgende week donderdag hebben we nog geen oplossing”, aldus Jos Depoortere. “We lossen het op met een zorgleerkracht of iemand die ‘kindvrij’ is omdat de leerlingen zijn gaan turnen of zwemmen. De beleidsondersteuner of ikzelf kunnen ook inspringen. We hebben ook al kinderen moeten verdelen onder diverse klassen.”

Vrijwillligers

Maria Vandamme (66) en Ann Goemaere (64) zijn ondertussen zes en vier jaar op pensioen. Beiden stonden in het vierde leerjaar van De Graankorrel. Nu geven ze als vrijwilliger elk twee uur les aan een Franstalige leerling. “Ze doen dat met hart en ziel en we zijn juffrouw Maria en Ann hiervoor zeer erkentelijk”, benadrukt de directeur die gisteren van het OCMW Wervik telefoon kreeg dat er vanaf woensdag vijf nieuwe leerlingen uit Somalië aankomen. Werk aan de winkel voor juffrouw Maria en Ann.