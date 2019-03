VIDEO. By August lanceert eerste single ‘TINGE’ Erik De Block

07 maart 2019

14u40 0 Wervik Martijn Serlet (26) uit Geluwe en Tom Brewaeys (29) uit Grimbergen vormen de nieuwe band By August. Hun eerste single ‘TINGE’ is uit. De twee gewezen klasgenoten werken ondertussen aan een eerste plaat.

Martijn en Tom studeerden af als bachelor Studiotechnieken aan PXL Music in Hasselt. Hun nummers schrijven ze zelf. “We zijn elk in onze eigen studio met ideeën beginnen spelen”, vertelt Tom. “We doen dat meestal eerst individueel, daarna komen we een of twee keer per maand samen in de studio van Martijn om onze ideetjes samen te leggen en uit te werken.”

“Het is moeilijk om een specifiek genre te plakken op onze muziek, we maken elektronica met een opbouwend en melodisch karakter. We proberen er vooral een eigen en frisse sound in te steken”, lacht Martijn Serlet.

Live niet hetzelfde

Live speelt Martijn (akoestische) drums en verzorgt de baslijnen en de samples, Tom speelt de melodische partijen. “Het gaat verder dan alleen wat drums en synthesizers”, verzekert Martijn. “Live integreren we veel elementen. We improviseren soms zelfs, maar we brengen tegelijk ook melodische momenten die herkenbaar zijn.” “Het is niet de bedoeling om de nummers live helemaal hetzelfde te spelen als in onze studio, we werken steeds naar de setting toe en met deze muziek is het makkelijk om hierop in te spelen”, vult Tom aan.

De debuutsingle TINGE is gratis te beluisteren op YouTube, Spotify en Soundcloud. By August treedt op vrijdag 26 april op in jeugdhuis Den Bascuul in Moorsele. Meer info op www.byaugust.eu.