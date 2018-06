Verzakkingen in begin van Magdalenastraat 12 juni 2018

Bart Pynket (Positief Project) diende op de gemeenteraad een mondelinge vraag in over de toestand van de rijbaan in het laatste deel van de Magdalenastraat, waar hij zelf woont. Richting de Sint-Medardusstraat zijn er daar veel verzakkingen van de betonstraatstenen. "Er was al eens een uitgebreide herstelling rond de riooldeksels", aldus Bart. "Nu is er opnieuw een brede geul die over ruime afstand verzakt ligt. Dit zorgt bij regenweer voor vijvers midden in de straat. Wat zeker voor voetgangers én fietsers vervelend is. Zij krijgen ongevraagd een douche wanneer er auto's passeren. Hoe komt het dat de kwaliteit van dit stuk te wensen overlaat en hoe denkt men dit op te lossen?" Hij vroeg zelf om iets te doen aan het vele verkeer en om ook vrachtwagens te weren.





De heraanleg van het laatste deel van de Magdalenastraat dateert van 2004. Toen vonden door de firma Cnockaert Construct ook wegen- en rioleringswerken in de Ten Brielenlaan plaats en ging dat om één groot dossier. "Er passeerde heel wat vrachtverkeer over de Magdalenastraat tijdens de heraanleg van de centrumstraten, de Leiewerken en de aanleg van de Vrijdagmarkt. We hebben ondertussen een budget van 31.000 euro voorzien om daar het verzakte wegdek aan te pakken", aldus schepen van Openbare Werken Belinda Beauprez (N-VA). Goed nieuws dus. (DBEW)