Verwendag in de bibliotheek Erik De Block

05 december 2018

15u16 0

Op zaterdag 8 december is er een echte verwendag in de bibliotheek. Met live muziek en een hapje en drankje. Er worden Wervikse producten geserveerd. Voor de jonge bezoekers is er van 10 tot 13 uur een toffe activiteit. Ze kunnen hun eigen kunstwerk in elkaar fietsen. Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen. Trap sneller of langzamer, elke keer is het kunstwerk weer anders. Het drogen van je schilderij doe je op de ‘droogfiets’.