Vertraging voor werken Sint-Medardusstraat 19 mei 2018

De wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat zullen anderhalve maand later dan voorzien aanvangen.





"Volgens de planning moesten de werken halfweg april beginnen", zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). " Maar de aannemer is nog niet gestart omdat de porfierkasseien voor het wegdek niet tijdig kunnen worden geleverd. Blijkbaar is er een leveringstermijn van twintig weken voor die kasseien. Intussen hadden we al twee werfvergaderingen om deze problematiek te bespreken. Volgens de meest recente info zouden de werken pas starten op maandag 28 mei. De aannemer weet dat zijn termijn loopt en een boete voor het overschrijden van de termijn in het bestek werd opgenomen."





Aannemer is Cnockaert Construct uit Wervik. De werken van de Watergroep werden reeds uitgevoerd.





(DBEW)