Verrassingsfeest voor onthaalmoeder Lena 27 februari 2018

Lena Vandamme (63) was maar liefst dertig jaar lang onthaalmoeder. Ondertussen geniet ze van haar welverdiend pensioen. Niet zonder een verrassingsfeest in landhuis Den Artois. Daar waren heel wat kinderen die destijds bij haar kwamen van de partij. Het is allemaal begonnen toen Lena na de geboorte van haar derde zoon verlof zonder wedde nam. "Ik zorgde toen voor de opvang van de oudste zoon van mijn jongste zus", vertelt Lena. "Geleidelijk aan breidde dat uit. Gemiddeld waren er hier vier à vijf kinderen per dag. Bij momenten was het hier hectisch. Het is mooi geweest. Mijn dagen zal ik wel weten te vullen zonder kinderen in huis. Mijn hobby's zijn breien en naaien."





(DBEW)