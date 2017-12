Verrassingsfeest voor burgemeester 02u37 0

Bijna twee weken geleden legde burgemeester Youro Casier (sp.a) de eed af als federaal volksvertegenwoordiger nadat burgemeester Ann Vanheste van De Panne haar mandaat in de Kamer had neergelegd. Er wachtte Youro Casier vrijdagavond een tweede verrassing in brasserie-feestzaal Kapittel. De lokale sp.a organiseerde daar een verrassingsfeestje voor de kersverse parlementair. "Zijn echtgenote Pascale zat mee in het complot", vertelt OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière. "Youro zat vrijdag in het parlement en zijn echtgenote had hem verteld dat ze had gereserveerd om ergens te eten. Op het verrassingsfeestje waren de bestuursleden aanwezig. Evenals de vrijwilligers op wie we steeds kunnen rekenen om onze pamfletten te gaan bussen. Niet iedereen kon er zijn, het moest allemaal heel snel gaan." (DBEW)