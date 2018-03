Vermoorde Aziatische vrouw krijgt gezicht dankzij technisch vernuft 29 maart 2018

Of het zal leiden tot een doorbraak in het dossier, valt nog af te wachten maar sinds gisteren hoort eindelijk ook een gezicht bij de vermoorde Aziatische vrouw die in Geluwe werd gedumpt en in brand gestoken. Met dank aan een sterk staaltje technisch vernuft.





Een onbekende Aziatische vrouw, amper anderhalve meter groot en tussen de 18 en 25 jaar oud, met wat juwelen en teennagels met een opvallend nagellak. Daarmee moesten de speurders het in de eerste maanden na de lugubere vondst doen. Het waren jagers die op oudejaarsdag 2016 in een gracht langs de Beselarestraat in Geluwe een aangevreten kadaver aantroffen. Uit onderzoek bleek dat de vrouw in kwestie de gevolgen droeg van ondervoeding, waarschijnlijk voordat ze in Europa opgroeide in een adoptiegezin. Vandaag is het mysterie rond haar identiteit echter nog altijd intact. Daarom werd maanden geleden al beslist om te proberen het gezicht van de vrouw te reconstrueren. Dat gebeurde door het Forensic Facial Imaging Team van de federale politie. Wat overbleef van de schedel werd in detail schoongemaakt. Nadien werden 52 gelaatspunten aangestipt. Op basis van die gegevens kon het gezicht opnieuw geboetseerd worden en lag de weg open naar een waarheidsgetrouwe robottekening. Daarop is duidelijk te zien dat haar gebit een uitgesproken 'bovenbeet' heeft. Wie informatie heeft over haar identiteit, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het nummer 0800/30.300. (VHS)