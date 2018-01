Verkoper moet geen 3 miljoen euro betalen 02u34 0

De rechter in Ieper heeft een 48-jarige man uit Geluwe vrijgesproken voor vervalsing van agrochemische producten. De man riskeerde een schadevergoeding te moeten betalen van maar liefst 3.102.383 euro. Dat bedrag werd door het Zwitserse agrochemisch bedrijf Syngenta, dat ook in ons land een afdeling heeft, geëist in de rechtbank. De veertiger uit Geluwe werd ervan beschuldigd dat hij producten van het bedrijf had nagemaakt en verkocht. De bal ging aan het rollen toen er liters Callisto, Milagro en Cosmic werden aangetroffen in Frankrijk. Na onderzoek werd duidelijk dat het ging om vervalsingen. Een spoor leidde tot de man uit Geluwe, die werkte als trader voor Sanac in Wervik, een toeleverancier voor land- en tuinbouw. De rechter sprak de man evenwel vrij. "Hij ziet het product dat hij aankoopt en weer verkoopt niet, het wordt niet bij hem afgeleverd", stelde zijn advocaat tijdens de pleidooien. (CMW)