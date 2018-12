Verkoopt OCMW woning op Steenakker? Erik De Block

23 december 2018

09u31 0

Nadat de Oxfam Wereldwinkel er ondertussen al vier jaar geleden vertrok naar een pand wat verderop, staat een ruime woning op de Steenakker en eigendom van het OCMW nog altijd leeg. Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) vroeg tijdens de gemeenteraad wat men uiteindelijk van plan is met dat huis.

Er waren op die locatie aanvankelijk vijf sociale appartementen voor senioren voorzien maar het schepencollege verleende geen bouwvergunning omdat er geen garages of parkeerplaatsen zijn voorzien. “We gaan niet verder inzetten op het daar voorzien van sociale huisvesting”, aldus OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). “Met een private partner gaan we op zoek naar een invulling. Indien dat niet lukt, dan gaan we de woning terug verkopen.”

De laatste bewoonster was wijlen Isabelle Nollet-Oudoux. Haar man was trappenmaker. Voor de aankoop ondertussen reeds tien jaar geleden kreeg het OCMW van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een toelage van 79.632 euro. Indien de woning te koop wordt aangeboden, dan zal die subsidie moeten worden terugbetaald.