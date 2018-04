Verkeersveilige Dag voor alle schoolkinderen 20 april 2018

Het stadsbestuur organiseert vandaag samen met de onderwijsraad en lokale politie een Verkeersveilige Dag. "Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen dan op de parking van sportcentrum De Pionier met de fiets een behendigheidsparcours afleggen", aldus schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Ze krijgen ook meer uitleg over het vermijden van een dodehoekongeval. De politie voorziet ook een technische controle van de fietsen. Daarnaast doen de zesdeklassers ook een fietsoefening van ongeveer 5 kilometer, voor 80 procent op de nieuwe tijdelijks fietsroute. Na vorig jaar wordt de Verkeersveilige Dag nu in Wervik sterk uitgebreid."





In Geluwe is er vandaag een Autoluwe Dag (DBEW)