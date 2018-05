Verkeerstellingen in de Wervikstraat 19 mei 2018

In opdracht van de stad Wervik zijn er momenteel verkeerstellingen in de drukke Wervikstraat (N311). Op deze gewestweg geldt een tonnagebeperking vanaf 7,5 ton. "We kregen klachten binnen over het zwaar vervoer dat zich niet houdt aan de verkeersborden", aldus schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). De installatie voor de verkeerstellingen is opgehangen ter hoogte van de inkom van het voetbalterrein. (DBEW)