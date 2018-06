Verkeerssituatie Ooievaarsstraat weer gewijzigd 29 juni 2018

De wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat zijn volop aan de gang. Momenteel is het kruispunt met de Nieuwstraat sinds begin deze week afgesloten. Het verkeer vanuit de Magdalena- en Koestraat wordt omgeleid via de Pastorijstraat langs de Sint-Medarduskerk en de Vrijdagmarkt. De rijrichting in de Ooievaarsstraat wordt tijdelijk omgedraaid.





Vanuit het Sint-Maartensplein is het niet langer mogelijk om te rijden tot de parking aan het stadhuis. Eerder was dat enkele dagen wel het geval. Volgens Tom Durnez (CD&V) was dat een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers.





"Auto's waren verplicht om op het voetpad te rijden wanneer ze elkaar kruisten in dit korte stuk van de Ooievaarsstraat", oordeelt Tom. "Er is toen over deze tijdelijke situatie op de gemeenteraad begin deze maand te veel commotie geweest en ik heb er geen zin meer in", reageert schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Samen met de politie en onze Dienst Mobiliteit zochten we toen naar een goede oplossing en werden tijdens de gemeenteraad ten onrechte aangevallen."





