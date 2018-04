Verenigingenmarkt in Hellestraat 20 april 2018

02u44 0

De Grenslandscholen campus Wervik en basisschool De Horizon in de Hellestraat houden zondag hun jaarlijkse opendeurdag. Voor de tweede keer wordt dit evenement gekoppeld aan een Verenigingenmarkt. Naast de kennismaking met de school en het studieaanbod kunnen bezoekers tussen 9 en 13 uur ook kennismaken met heel wat verenigingen die met een infostand of workshops hun werking voorstellen. "Als school willen we geen eiland zijn", zegt directeur van de Grenslandscholen Björn Leleu. "We willen tussen de mensen staan en van onze leerlingen geëngageerde en actieve burgers maken, die zich op alle vlakken ten volle kunnen ontwikkelen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen kennis kunnen maken met allerlei verenigingen." Allerlei verenigingen en organisaties van binnen en buiten Wervik kunnen er zichzelf komen voorstellen. De eerste keer twee jaar geleden was dat alvast een succes. (DBEW)