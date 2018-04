Verbeteringswerken van landelijke wegen 10 april 2018

Het stadsbestuur wil in de loop van dit jaar verbeteringswerken laten uitvoeren aan verschillende voornamelijk landelijke wegen. Het gaat in Wervik om de volledige Busbekestraat en een deel van de Hagelstraat en in Geluwe om een deel van de Peperstraat, een deel van de Dadizelestraat, de volledige Artoisstraat en een deel van de Nijverheidslaan.





De raming bedraagt 458.087,93 euro, BTW inbegrepen. Het dossier wordt volgende week dinsdag op de gemeenteraad besproken.





(DBEW)