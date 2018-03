Veiligste routes naar school in kaart gebracht OOK INVOERING SCHOOLSTRAAT MOET VEILIGHEID FIETSERS VERHOGEN ERIK DE BLOCK

30 maart 2018

02u40 0 Wervik De stad heeft de veiligste fietsroutes op weg naar school in kaart gebracht. Na de paasvakantie worden die routes ook aangeduid met pijlen. Met de invoering van een schoolstraat en de aankoop van 25 helmen voor de scholen neemt het stadsbestuur nog maatregelen om de veiligheid van de fietsers te verhogen.

De veilige fietsroutes zijn allemaal opgenomen in een folder, daarin staan er ook tips in verband met de wegcode en een volledige fietscontrole. "Samen met de verschillende scholen stippelden we de veiligste en aangenaamste routes naar school uit", legt de schepen van Onderwijs Geert Bossuyt (sp.a) uit. "Op de fietskaart staan de gevaarlijke kruispunten aangeduid. We manen de kinderen bijvoorbeeld aan om niet meer langs de rotonde Lege Kruisse te fietsen want dat is een gevaarlijk punt. De pijlen zijn in zwart-wit. Zoals trouwens ook zo ingediend door de winnende klas."





Winnaar werd het zesde leerjaar B van vrije basisschool De Graankorrel. Ze winnen met de klas een privéfilmvoorstelling in GC Forum.





De meerderheidspartij Open Vld stelde in september vorig jaar haar ambitieus verkeersplan voor en daarin staat het idee voor een schoolstraat. "Een referentie is Wevelgem waar zo'n project goed loopt", aldus schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (Open Vld).





De campagne 'veilig op de fiets' beperkt zich voorlopig tot Wervik. "Als dit proefproject goed wordt geëvalueerd, dan gaan we dit uitbreiden naar Geluwe", zegt schepen Geert Bossuyt. "We hebben daar al een aantal opties maar wachten af."





Na de twee weken paasvakantie wordt de Sint-Jorisstraat 's morgens van 8 uur tot 8.30 uur een schoolstraat. Een primeur voor de Tabaksstad. "De straat wordt elke ochtend rond schooltijd afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer", aldus Bossuyt. "Er is hierover ook overleg geweest met het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in de buurt. Ouders kunnen hun kinderen afzetten in de kiss & ridezone in de Kasteelstraat. De eerste weken gaat de politie in de schoolstraat aanwezig zijn."





"Tijdens deze proefperiode zullen we tussentijds evalueren om dan hopelijk naar volgend schooljaar het project definitief te kunnen maken en andere schoolomgevingen te kunnen aanpakken en veiliger te maken."





25 helmen

Het stadsbestuur zet overigens nog meer in op de verkeersveiligheid voor fietsers. "De stad kocht 25 helmen aan, die we ter beschikking stellen van al onze scholen. Klassen die met de fiets een uitstapje willen doen, kunnen de helmen gratis lenen", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).