Veertiende editie van muziekquiz 15 november 2018

Rock Wervik organiseert zaterdag 24 november vanaf 19.30 uur in buurthuis De Kier voor de veertiende keer een muziekquiz. De ploegen bestaan uit drie personen. De toegang is gratis. Voorzitter Dimitri Depoutre van Rock Wervik is de quizmaster van dienst. "We gaan voor een quiz vol amusement, gevarieerde muziekkeuze, leuke ambiance en swingende vragen", aldus Dimitri. Inschrijven kan nog altijd. Er is plaats voor een dertigtal ploegen. Deelname kost 15 euro. Elke ploeg gaat met een naturaprijs naar huis. Inschrijven kan nog op 0478/71.56.90 of via de evenementenpagina op Facebook.





(DBEW)