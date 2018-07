Veel volk op derde straatfeest van Emiel Gellyncklaan 12 juli 2018

Voor de derde keer vond in de Emiel Gellyncklaan een buurtfeest plaats. Al de bewoners van de as Emiel Gellyncklaan, Helle-, Speie-, Ommegangstraat, Koning Albertfonds en de appartemensblokken in de Leiekaai kregen een uitnodiging. Er waren145 deelnemers.





De organisatie was in handen van buren Pieter Boens, Glenn Himpe, Bruno Bailleur, Tom Durnez, nieuwkomer Dylan Hoornaert, Christel Dequae en haar partner Anouschka Biesbrouck.





In de Emiel Gellyncklaan stond een tent opgesteld en was er een springkasteel en een stand met braadworsten Er was ook een tombola en een optreden van Axel Lane (Johan Vanleene), die trouwens opgroeide in de buurt.











(DBEW)