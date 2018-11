Vanmetal veroordeeld voor inbreuken rond afval 27 november 2018

De rechter in Ieper heeft het bedrijf Vanmetal veroordeeld tot een boete van vierentwintigduizend euro, waarvan achtduizend euro met uitstel. Ook de zaakvoerster moet een gelijkaardige boete betalen, waarvan twintigduizend euro met uitstel.





Het bedrijf stond terecht voor de opslag van afval, het verzamelen van schroot zonder vergunning en het niet naleven van de exploitatievoorwaarden. De rechter verklaarde 226.000 euro verbeurd, geld dat zou verdiend zijn terwijl het bedrijf niet wettelijk in orde was.





Het bedrijf moet nu twee sites, een in Rekkem en een in Geluwe, in orde brengen. Als dat niet gebeurt binnen de zes maanden moet Vanmetal een dwangsom van 250 euro betalen. (CMW)