Vandaag LEGO spelnamiddag 11 april 2018

De Gezinsbond Wervik organiseert vandaag tussen 14 en 17 uur een LEGO spelnamiddag in het gemeenschapscentrum De Knippelaar in Kruiseke.





Liefst 20.000 LEGO blokjes wachten op vlijtige handjes. Het wordt een leuke namiddag voor zowel jong als oud. Er is tevens een gezellige praat- en drankzone voorzien. Deelname kost twee euro per kind, met begeleiding van een volwassene. (DBEW)