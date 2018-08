Vandaag begeleide fietstocht naar Waasten 28 augustus 2018

De Dienst voor Toerisme organiseert vandaag een begeleide fietstocht naar Waasten. Onderweg geeft gids Mario Dujardin uitleg over de jaren 1700 in de barrièrestad en kasselrij Waasten. De deelnemers vernemen er wat de huidige Nederlandse koning Willem-Alexander met Waasten te maken heeft en wat de Hollanders er in de jaren 1700 deden.





De fietstocht is 25 kilometer lang. Het gaat langs de boorden van de Leie naar het stille, charmante Waasten. Start om 13.30 uur aan het Nationaal Tabaksmuseum. Deelname kost vier euro, verzekering en een drankje onderweg inbegrepen. (DBEW)