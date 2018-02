Vandaag allereerste taalcafé 19 februari 2018

Het OCMW van Wervik begint met een taalcafé voor anderstaligen. Het voorstel komt van schepen van Integratie Alexander 'Sanne' Vantomme (N-VA). De eerste editie vindt vandaag van 18 tot 20 uur plaats in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan. Iedereen die wil oefenen is welkom. Het taalcafé zal voortaan elke derde maandag van de maand plaatsvinden. Deelnemers moeten niet vooraf inschrijven en komen gewoon langs. "Taal verbindt ons allemaal. Omdat inburgering een hoofdtaak van het OCMW is, stelde ik dit voor aan voorzitter Sonny Ghesquière", aldus Vantomme. Deelname is gratis. Meer info 056/95 26 22. (DBEW)